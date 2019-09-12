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لم تمنع الصبات الخرسانية الموجودة في مخرج الخضراء، والمغلقة للمخرج المؤدي إلى كوبري حجز الشرائع، من مخالفة عكس السير لاختصار الطريق وصولًا إلى الكوبري، ومنها إلى طريق السيل للتوجه إلى مكة.
وتساءل مستخدمو طريق الخضراء المؤدي إلى كوبري حجز الشرائع: "إلى متى سيتم إغلاق المخرج الوحيد المؤدي إلى طريق السيل وإجبارهم بالعودة مرة أخرى إلى مخطط الشرائع، والالتفاف مرة أخرى، والعودة إلى كوبري الحجز؟".
وكانت الجهة ذات العلاقة أغلقت المدخل في شهر رمضان لتخفيف الزحام الذي ينتج من مرور الحافلات، واستخدامها في نقل المعتمرين من حجز المركبات، ومن ثم التوجه بهم إلى الحرم المكي الشريف، وأحيانًا يتم إغلاقه بسبب قيام مهرجان للتسوق في حجز المركبات، ويحدث تزاحم وتكدس للمركبات في الموقع، ويتم إغلاق المدخل، إلا أن الإغلاق لا زال حتى تلك اللحظات.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:41 PM
الصبات الخرسانية تغلقه.. و"العكس" حل سريعإغلاق "مدخل الخضراء" يستمر رغم انتهاء الموسم
لم تمنع الصبات الخرسانية الموجودة في مخرج الخضراء، والمغلقة للمخرج المؤدي إلى كوبري حجز الشرائع، من مخالفة عكس السير لاختصار الطريق وصولًا إلى الكوبري، ومنها إلى طريق السيل للتوجه إلى مكة.
وتساءل مستخدمو طريق الخضراء المؤدي إلى كوبري حجز الشرائع: "إلى متى سيتم إغلاق المخرج الوحيد المؤدي إلى طريق السيل وإجبارهم بالعودة مرة أخرى إلى مخطط الشرائع، والالتفاف مرة أخرى، والعودة إلى كوبري الحجز؟".
وكانت الجهة ذات العلاقة أغلقت المدخل في شهر رمضان لتخفيف الزحام الذي ينتج من مرور الحافلات، واستخدامها في نقل المعتمرين من حجز المركبات، ومن ثم التوجه بهم إلى الحرم المكي الشريف، وأحيانًا يتم إغلاقه بسبب قيام مهرجان للتسوق في حجز المركبات، ويحدث تزاحم وتكدس للمركبات في الموقع، ويتم إغلاق المدخل، إلا أن الإغلاق لا زال حتى تلك اللحظات.
، إغلاق "مدخل الخضراء" يستمر رغم انتهاء الموسم ،
المصدر : الخليج 365
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