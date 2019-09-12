، مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي للتسمم الجرثومي ،

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دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، ومدير إدارة التمريض بالمستشفى بندر مدخلي، والدكتور عبدالمجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية؛ فعالية اليوم العالمي للتسمم الجرثومي ٢٠١٩م.
وأوضح "عريشي" أنه تزامناً مع اليوم العالمي لتسمم الدم الجرثومي، والذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام؛ يتم الاحتفال بالفعالية ورفع الوعي الصحي من أجل تقديم توعية صحية للمرضى والمجتمع والعاملين بالمستشفى عن التسمم الجرثومي.
واشتملت الفعالية على معرض توعوي عن التسمم الجرثومي؛ حيث قدمت أخصائية التمريض آمنة عبيري شرحًا عن مرض تسمم الدم الجرثومي تضمنت: تعريف التسمم الجرثومي للدم والمراحل التي يمر بها، ومصادره وطرق الوقاية منه والفئات الأكثر إصابة به.
واستعرضت المشرفة على الفعالية هند محايلي الأعراض المصاحبة للمريض المصاب بالتسمم الجرثومي ،والتدخل العلاجي والتمريضي للصدمة الإنتانية، وهي الحالة الحرجة التي تصل إليها مضاعفات التسمم الجرثومي للدم وتحتاج إلي تدخل سريع لإنقاذ حياة المريض.
وفي نهاية الفعالية تم تكريم عدد من المتميزين بأقسام التمريض بالمستشفى.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:35 PM
بمعرض توعوي ومحاضرة عن تسمم الدممستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي للتسمم الجرثومي
دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، ومدير إدارة التمريض بالمستشفى بندر مدخلي، والدكتور عبدالمجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية؛ فعالية اليوم العالمي للتسمم الجرثومي ٢٠١٩م.
وأوضح "عريشي" أنه تزامناً مع اليوم العالمي لتسمم الدم الجرثومي، والذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام؛ يتم الاحتفال بالفعالية ورفع الوعي الصحي من أجل تقديم توعية صحية للمرضى والمجتمع والعاملين بالمستشفى عن التسمم الجرثومي.
واشتملت الفعالية على معرض توعوي عن التسمم الجرثومي؛ حيث قدمت أخصائية التمريض آمنة عبيري شرحًا عن مرض تسمم الدم الجرثومي تضمنت: تعريف التسمم الجرثومي للدم والمراحل التي يمر بها، ومصادره وطرق الوقاية منه والفئات الأكثر إصابة به.
واستعرضت المشرفة على الفعالية هند محايلي الأعراض المصاحبة للمريض المصاب بالتسمم الجرثومي ،والتدخل العلاجي والتمريضي للصدمة الإنتانية، وهي الحالة الحرجة التي تصل إليها مضاعفات التسمم الجرثومي للدم وتحتاج إلي تدخل سريع لإنقاذ حياة المريض.
وفي نهاية الفعالية تم تكريم عدد من المتميزين بأقسام التمريض بالمستشفى.
، مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي للتسمم الجرثومي ،
المصدر : الخليج 365
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