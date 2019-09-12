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برّأ اللاعب الدولي السابق والناقد الرياضي الحالي فهد الهريفي، مدرب المنتخب السعودي الحالي الفرنسي هيرفي رينار من نتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني مؤخراً بسبب عدم معرفته الجيدة باللاعبين.
وقال الهريفي مغرداً :" نقطة مهمة لها علاقة في ما يحدث.. أي لعبة جماعية ومنها كرة القدم يجب على من يشرف عليها فنياً أن يفرق بين لاعب مركز واللاعب المكمل للمجموعة وهذا ما يحدث لمنتخبنا للأسف".
وأضاف :"هناك من يلعب لأنه يبرز مع مجموعة لكنه لا يجيد مهام مركز لمنتخب يتواجد فيه نخبة من أبرز وأفضل عناصر البلد.!"
واختتم تغريداته قائلاً: "طيب هذا مدرب جديد ولا يلام لعدم معرفته بالعناصر من الذي اقترح عليه بعض الأسماء.. هل هناك من الإداريين من يخاف ويريد أن يعيش أو هل هناك من في الجهاز الفني يريد أن يسوي نفسه فاهم ويقترح بعض الأسماء التي تبرز في ما سميناها مكملة لمجموعة!.. ابحثوا في الأسماء التي تتكرر في منتخبنا."
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 09:26 PM
فتح النار من جديد بعد تعادل الأخضر مع اليمن
برّأ اللاعب الدولي السابق والناقد الرياضي الحالي فهد الهريفي، مدرب المنتخب السعودي الحالي الفرنسي هيرفي رينار من نتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني مؤخراً بسبب عدم معرفته الجيدة باللاعبين.
وقال الهريفي مغرداً :" نقطة مهمة لها علاقة في ما يحدث.. أي لعبة جماعية ومنها كرة القدم يجب على من يشرف عليها فنياً أن يفرق بين لاعب مركز واللاعب المكمل للمجموعة وهذا ما يحدث لمنتخبنا للأسف".
وأضاف :"هناك من يلعب لأنه يبرز مع مجموعة لكنه لا يجيد مهام مركز لمنتخب يتواجد فيه نخبة من أبرز وأفضل عناصر البلد.!"
واختتم تغريداته قائلاً: "طيب هذا مدرب جديد ولا يلام لعدم معرفته بالعناصر من الذي اقترح عليه بعض الأسماء.. هل هناك من الإداريين من يخاف ويريد أن يعيش أو هل هناك من في الجهاز الفني يريد أن يسوي نفسه فاهم ويقترح بعض الأسماء التي تبرز في ما سميناها مكملة لمجموعة!.. ابحثوا في الأسماء التي تتكرر في منتخبنا."
، "الهريفي" مغرداً : "ابحثوا في الأسماء التي تتكرر في منتخبنا!" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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