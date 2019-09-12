عاجل.. الداخلية تعلن فتح باب القبول في قوات امن المنشات بالمملكة العربية السعودية

قالت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية، بأنه قد قرر فتح باب القبول والتسجيل لقوات امن المنشات على رتبة ( جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة المقبلة، وهذا بحسب ما كشفت عنه بعض الجهات الرسمية ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” في خبر رسمي لها حول قوات امن المنشات صباح اليوم الخميس.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سوف نتابع تفاصيل الوظائف المطلوبة في قوات امن المنشات والتابعة لوزارة الداخلية السعودية، وكذلك سوف نتحدث عن موعد التقديم وشروط القبول في الوظائف المتاحة.

موعد التقديم في وظائف امن المنشات

قالت الإدارة العامة للقبول في وزارة الداخلية بخصوص وظائف امن المنشات، أنها سوف تبدأ في إستقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 / 1 / 1441 هـ الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441، وذلك لكل الشباب الراغبين في التقدم للحصول على هذه الوظائف.

وأشار بيان الإدارة العامة بأن التقديم سوف يستمر حتى يوم الخميس 20 محرم ، وبالتحديد الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي “من هنا“.

شروط التقدم في وظائف امن المنشات

ذكرت تقارير إعلامية، بأن شروط التقدم في وظائف امن المنشات تنقسم إلى شروط عامة وهي الشروط المطلوبة في الوظائف العسكرية بشكل عام، وكذلك شروط خاصة ومعينة، وهي شروط لوظائف امن المنشات فقط، ويمكن الإطلاع على كافة الشروط من خلال الدخول على موقع التوظيف