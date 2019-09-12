السعودية | سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة يتفقد ميدان الهجن بمحافظة الطائف

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قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم بجولة تفقدية لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، الذي يشهد حالياً منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن، يرافقه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن .

ووقف الأمير عبدالعزيز بن تركي، على ما شهده الميدان من تطور في البنية التحتية والمرافق العامة، موجهًا سموه بضرورة تذليل العقبات جميع أمام المشاركين والحضور لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق لمهرجان يحمل اسم غالي على الجميع، اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الداعم الأول لهذه الرياضة العريقة .

والتقى سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال جولته بميدان الهجن بالطائف، بعدد من المسئولين وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، موجها بضرورة التزام جميع المتنافسين بشروط السباقات بما يضمن التنافس الرياضي الشفاف، تحقيقاً للأهداف المرجوة التي تسهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة الآباء والأجداد، وتحظى بالدعم والاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – .