حريق يلتهم محل مفروشات بقلوة

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - قلوة

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في محل مفروشات بمحافظة قلوة.

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وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ الذي يفيد باندلاع حريق في محل مفروشات، حيث نجحت في إخماده ومنع انتشاره للمحلات المجاورة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.