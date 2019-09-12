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مدني مكة : تعرفنا على الفرد المعتدي على سائق حافلة طالبات
أكد أنه تصرف غير مقبول وسلوك غير مهذب
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أفاد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة أنه تم التعرف على أحد منسوبيه ظهر بمقطع فيديو تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلفظ بألفاظ نابية على سائق حافلة تقل طالبات.
وأكد مدني مكة أن ما صدر من هذا الفرد هو تصرف غير مقبول وسلوك غير مهذب وسيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.
وكان مواطنون تداولوا المقطع وطالبوا الجهات المختصة بسرعة التعرف عليه ومحاسبته وفق الأنظمة.
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