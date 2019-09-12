السجن سنتان عقوبة “الوسيط” بين الراشي والمرتشي

أكدت النيابة العامة أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالسجن والغرامة وفقًا للأنظمة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر “تويتر”، إن أيّ شخص حُدد من قبل المرتشي أو الراشي لتسلّم الرشوة وقبل، أياً كان نوعها أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية، مع علمه بالسبب، موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة (١١) من نظام مكافحة الرشوة، وينطوي هذا الجُرم المقترف على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها.