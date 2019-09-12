شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: التوصل لـ«فرد» تلفظ على سائق نقل مدرسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي أحد منسوبي الدفاع المدني بمكة المكرمة، أثناء تلفظه على سائق عربي يعمل في نقل طالبات المدارس ظهر اليوم (الخميس).

وكان قائد النقل المدرسي قد اصطدم بسيارة رجل الأمن الذي قام باستيقافه والتلفظ عليه وشتمه قبل أن ينزله من الحافلة التي كانت تقل طالبات حينها في طريقهن لمنازلهن.

من جانبها، أعلنت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة‬⁩ التعرف على «الفرد» الذي ظهر بمقطع الفيديو وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه تصرف غير مقبول وسلوك غير مهذب وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.