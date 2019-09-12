جونسون يرفض إعادة أنشطة البرلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، دعوات النواب المطالبة بإعادة أنشطة البرلمان البريطاني، مؤكدا أن قرار التعليق لا يهدف لتسهيل خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون إنه ما زال يأمل في التوصل لاتفاق مع بروكسل، ولكنه يعتزم إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

ويتهم نواب المعارضة جونسون بتعليق أعمال البرلمان لتجنب المناقشات حول خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي، وطالب النواب بإعادة أنشطة البرلمان عقب صدور حكم للمحكمة العليا في اسكتلندا بعدم قانونية قرار تعليق البرلمان. وقال جونسون إن المحكمة العليا البريطانية سوف تفصل في الوضع القانوني خلال جلسة استماع مقررة الأسبوع المقبل، نافيا أن يكون قدم أسبابا خاطئة لتعليق البرلمان.