13 قتيلا ومصابا في قصف روسي على إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أعلنت المعارضة السورية مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء شن الطائرات الحربية الروسية أمس غارات عدة على قريتين بريف إدلب الغربي.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية «شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم غارات عدة على قريتي الشغر والجانودية قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وفي حصيلة أولية قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين، وسط دمار كبير سببته الغارات الجوية».

وأضاف المصدر «واصلت القوات الحكومية السورية قصف مناطق سيطرة المعارضة في مدينة كفرنبل وبلدات معرة الصين وحاس وكرسعة وكفرسجنة وحزارين بريف إدلب الجنوبي وخلف القصف دمارا، كما تعرضت أحراش بلدة كفرومة بريف إدلب الجنوبي للقصف بصواريخ عنقودية».