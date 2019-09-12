إزالة تعديات على مليوني م2 في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الشهر الماضي تعديات ومباني عشوائية غير مرخصة شيدت على أراض تتجاوز مساحتها مليوني م2 في نحو 35 موقعا بالمنطقة. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية الميدانية لديها توجيهات مشددة تنص على سرعة التعامل مع الإحداثات، وإزالتها فورا، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بالمنطقة.



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