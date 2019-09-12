القتل تعزيرا لمهرب هيروين في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة نفذ حكم القتل تعزيزا أمس في جدة بوافد باكستاني هرب كمية من الهيروين. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن جرى القبض على محمد عمران محمد شافي، عند تهريبه كمية من الهيروين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.



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