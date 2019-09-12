مقتل 50 شخصا في انقلاب قطار بالكونغو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن وزير الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس مقتل 50 شخصا إثر انقلاب قطار. ووقع الحادث حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) في إقليم تانجانيكا، بجنوب شرق البلاد، كما أصيب في الحادث أشخاص عدة. ولم يتضح سبب الحادث على الفور.



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