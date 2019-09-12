فقر المسنين مرشح للتزايد في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أظهرت دراسة ألمانية أن خطر الفقر في الكبر قد يشهد تزايدا خلال السنوات المقبلة.

وتوقع باحثون من المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، في دراستهم التي أعدوها بتكليف من مؤسسة «بيرتلزمان»، ونشرت المؤسسة نتائجها أمس بارتفاع نسبة الفقر بين المتقاعدين بحلول 2039 من 16.8% حاليا إلى 21.6%.

وحذر الباحثون من أن المتقاعدين، أصحاب المؤهلات التعليمية الأقل وكذلك العزاب والأشخاص الذين عاشوا فترات طويلة بلا عمل، سيكونون الأكثر تضررا.