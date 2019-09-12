انتشار بعوض معدل وراثيا في البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برازيليا

انتشرت أعداد من البعوض المعدل وراثيا في البرازيل في أعقاب تجربة ميدانية لمكافحة البعوض الحامل للفيروسات.

وأوضح باحثون برازيليون في العدد الأخير من مجلة «ساينتيفك ريبورتس» أنهم عثروا في بلدة جاكوبينا، شمال شرق البرازيل، على آثار تدخل جيني للبشر في المجموع الوراثي لـ10% إلى 60% من العينات التي حللوها من بعوض الحمى الصفراء والذي يعرف بـ»بعوض الزاعجة المصرية».

وانتقد معهد «تيست بايو تك» للأبحاث، هذه التجربة، حيث لا يمكن الاستهانة بالعواقب بعيدة المدى ذات الصلة بانتشار الأمراض وتكاثر البعوض والتفاعلات مع البيئة» حسبما جاء في بيان عن المعهد المعروف بموقفه الناقد للهندسة الوراثية.