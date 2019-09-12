العثور على 43 ثعبانا ساما في حقيبة مسافر بمطار فيينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

ضبط موظفو الجمارك في مطار فيينا رجلا نمساويا حاول تهريب 88 زاحفة حية، من بينها 43 أفعى سامة من الفلبين.

وقالت وزارة المالية النمساوية أمس إنه عندما وصل الرجل النمساوي فحص ضباط الجمارك حقيبته بأجهزة المسح الضوئي واكتشفوا أنها مليئة بالحيوانات.

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وبعد أن اعترف الرجل بأنها تحتوي على ثعابين سامة، قرر ضباط الجمارك نقل الأمتعة وهي مغلقة إلى حديقة حيوان شوينبرون في فيينا، حيث قام الخبراء بفتحها.

وعثر الخبراء على عدد من الكوبرا السامارية وثعابين مانجروف وأفاع، بالإضافة إلى العشرات من السحالي والأبراص. ونقلت العديد من الحيوانات الصغيرة في جوارب من النايلون.

وقال الراكب إنه خطط لبيع الزواحف في معرض في ألمانيا.

ويواجه الرجل إجراءات قانونية بسبب انتهاك القانون النمساوي الذي ينظم التجارة في الأنواع المحمية. ووافقت حديقة الحيوان في فيينا وكذلك حديقة حيوان نمساوية خاصة بالزواحف على استقبال الحيوانات المضبوطة.