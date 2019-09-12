38 برنامجا دبلوماسيا للموظفات الحكوميات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية 38 برنامجا تدريبيا لموظفات وزارة الخارجية والجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي والدولي، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 26 ديسمبر المقبل في مقر المعهد بمدينة الرياض.

ويستمر كل برنامج خمسة أيام تتلقى خلالها المتدربات مختلف المعارف والمهارات الخاصة بالعمل الدبلوماسي والدولي، ومن هذه البرامج السياسة الخارجية السعودية، القانون الدبلوماسي والقنصلي، الرصد والمتابعة الإعلامية، إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية، مهارات العرض والإلقاء الدبلوماسي، قواعد المراسم، الدبلوماسية العامة، العلاقات العامة في العمل الدبلوماسي، الأمن السيبراني، منظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، الدبلوماسية الرقمية، التحليل السياسي للعلاقات الثنائية والمتعددة، قمة العشرين.