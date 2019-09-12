إخلاء احترافي للسعوديين أثناء إعصار "دوريان"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تقدم النادي السعودي في مدينة ملبورن ولاية فلوريدا ‏نيابة عن جميع الطلاب والطالبات في جامعة فلوريدا تك مدينة ملبورن بجزيل الشكر والعرفان الى سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن ممثلة في الأميرة / ريما بنت سلطان والقنصل في مدينة هيوستن / سعد بن حمد الجبريين وجميع السعوديين العاملين في القنصلية على جهودهم العظيمة في إخلاء جميع المواطنين أثناء الإعصار في وقت وجيز وبشكل احترافي .

‏وأوضح مسفر اليامي بأنه تم تنسيق فريق عمل مكون من القنصلية في هيوستن والملحقية الثقافية ممثله في الشوؤن الاجتماعية ورؤوساء الأندية الطلابية في ولاية فلوريدا في وقت وجيز وتم عمل خطة عاجلة لإخلاء جميع الطلاب والمواطنيين في المدن الواقعة في المنطقة الحمراء ( منطقة ضرب الإعصار دوريان ).

وأفاد رئيس النادي السعودي في جامعة فلوريدا تك ( مدينة ملبورن ) القنصلية مشكوريين تكفلوا بكافة الرسوم والتكالييف من إقامة وإعاشة، قمت بالتواصل مع أعضاء الإدارة والاجتماع وعمل فريق على مدار الساعة وتم التواصل مع الطلاب والمواطنيين وإخلاء المدينة .