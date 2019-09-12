SAMI توقع اتفاقية مع شركة QDM لتطوير المواهب المحلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI مذكرة تفاهم مع شركة QDM، المشروع المشترك بين شركة «كينيتيك» QinetiQ ومجموعة دار مصادر السعودية، وذلك للتعاون في تطوير القدرات في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع في المملكة.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير خدمات تدريب متكاملة تركز على تطوير المواهب المحلية من خلال خطة تطوير مستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتم توقيع المذكرة في جناح الشركة بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI الذي ينظمه مركز «إكسل» بلندن خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الحالي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة QDM عبدالرحمن البكر، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة «كينيتيك» ستيف وايدي، والرئيس التنفيذي لشركة QDM صوفي لين.

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وستتعاون كل من شركة SAMI وشركة QDM بموجب هذه المذكرة على استكشاف احتياجات المشاريع المشتركة والمشاريع المستقلة في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي، وتسهيل نقل القدرات الفنية إلى المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير «في ظل سعي الشركة المستمر إلى تنمية قطاع دفاعي محلي متطور، وجدنا في QDM شريكا ذا إمكانيات واعدة تتوافق استراتيجياته مع رؤية المملكة، وستتعاون SAMI وQDM على تطوير القدرات السعودية في اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع سعيا إلى تحقيق أهداف التوطين لدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة QDM صوفي لين «يسر شركة QDM أن توقع مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك بهدف تعزيز قدرات الاختبار والتقييم التي نقدمها في السعودية، إذ ستعمل الشركتان على تطوير الفرص الهندسية المحلية، وإنشاء قدرات وطنية في مجالي الاختبار والتقييم تدعم رؤية المملكة 2030، ونحن سعداء للانطلاق في هذه الرحلة اليوم مع شريك له مكانته في القطاع».

يذكر أن شركة QDM هي مشروع مشترك بين شركة «كينيتيك» QinetiQ ومجموعة دار مصادر، وتساعد عملاءها على حماية مصالحهم الحيوية وتطويرها والارتقاء بها من خلال مجموعة من الخدمات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك تأمين القدرات، والبحث والتطوير، وخدمات الاستشارات الفنية.