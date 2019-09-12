الشورى يصوت على التبرع بالأعضاء وتوحيد شروط التمويل العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستأنف مجلس الشورى الاثنين المقبل جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه بالتصويت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438/ 1439، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

كما يصوت على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن مشروع النظام في جلسة ماضية.

ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

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ويطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من آراء في أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/ 1439.

وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة عددا من تقارير لجانه بشأن تقارير الأداء السنوي لجهات عدة، حيث يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعامين الماليين 1437/ 1438، و1438 / 1439، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440.

وفي جلسة الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438 / 1439، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير في جلسة ماضية.

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة صندوق التنمية العقارية بالعمل لإيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما يناقش المجلس توصية جديدة تقدمت بها اللجنة تطالب الصندوق بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر لتوحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.

أبرز مناقشات المجلس