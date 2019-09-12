رفع 31 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أزالت أمانة الطائف من خلال 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية 31 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مواصلة جهودها لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما عمدت الأمانة إلى إزالة العشوائيات من 44 موقعا داخل نطاق المدينة، ونفذت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية جولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع المواد والمخلفات وتطبيق الأنظمة على غير المتجاوبين.

وأوضحت الأمانة أن مثل هذه التجاوزات تنعكس بآثارها السلبية على البيئة، كما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية ببعض المواقع، حيث إن بعض المخالفين يستغلون الشوارع دون وجه حق، علما بأن الأمانة تلزم أصحاب المباني «قيد الإنشاء» بتوفير حاويات لمخلفات الهدم ونقلها إلى المواقع المخصصة لها.