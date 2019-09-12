القصاص من مواطن ضرب آخر بحديدة حتى الموت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حفر الباطن

نفذ حكم القتل قصاصا أمس في مواطن بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية ضرب آخر بحديدة عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن عبدالرحمن بن علي المري أقدم على قتل مشعل بن عموش المطيري، وذلك بضربه بحديدة كبيرة عدة ضربات، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب

جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.