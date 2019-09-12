تعديل الرسوم يحفز 70 شركة وطنية عاملة في مجال العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتوقع أن يحفز التوجه الجديد لهيكلة رسوم العمرة والزيارة 70 شركة وطنية عاملة في مجال العمرة، مما ينعكس إيجابا على سوق التوظيف والإسكان والتغذية والإعاشة، ويحقق انتعاشا في عدد من القطاعات الأخرى ذات الصلة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي، أن سوق العمرة والزيارة موعودة بزخم كبير خلال الفترة المقبلة، ومضاعفة عدد المعتمرين عما كانت عليه حتى العام الماضي، والتي وصلت إلى 6.8 ملايين معتمر، وذلك عطفا على صدور الأمر السامي الكريم المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال.

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وقال: «إن التوجه الجديد ورسوم الـ 300 ريال من شأنها إنعاش سوق العمرة والسياحة بشكل مباشر وتحفيز شركات العمرة، مما ينعكس إيجابا على سوق التوظيف والإسكان والتغذية والإعاشة، ويحقق انتعاشا في عدد من القطاعات الأخرى ذات الصلة، مبينا أن القرار يتسق مع أهداف رؤية 2030 الرامية لاستقبال 30 مليون معتمر.

وأعرب عن توقعاته بأن تشهد قطاعات النقل والإنشاءات والطرق وغيرها تطورات تنسجم مع القرار وترفع من وتيرة تنمية الأعمال في مكة المكرمة، مثمنا دور وزارة الحج والعمرة والتوجه نحو الأتمتة، وإنفاذ البرامج الرامية للتيسير على ضيوف الرحمن بتحويل رحلة الحج والعمرة والزيارة إلى تجربة متميزة، وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة، لتظل ذكرى خالدة.

ونوه كعكي بالتوجه الجاد للوزارة لتطوير الشراكة مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، وسعيها لتيسير التواصل مع المستفيدين عبر الأنظمة الالكترونية المختلفة كبوابتي العمرة ومقام، حيث نفذت نحو 2.7 مليون تأشيرة عمرة على النظام في موسم 1439هـ، مؤكدا أن رؤية الوزارة تكرس لاتجاه الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعمل على تسهيل قدوم ضيوف الرحمن، وتحسين الخدمات، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.

وألمح إلى تباشير الحراك المنتظر بإشارته إلى توقيع وزارة الشؤون البلدية والقروية عقودا مع شركات وطنية متخصصة لمشاريع النظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة 2.4 مليار ريال لمدة خمس سنوات، مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.