السعودية | هذا ما قاله وزير التعليم لأسرة الطالب السعودي المخنوق!

شكرا لقرائتكم هذا ما قاله وزير التعليم لأسرة الطالب السعودي المخنوق! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ واجب العزاء لأسرة الطفل معتز الحارثي الذي توفي في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب العاصمة الرياض الاثنين الماضي.

وزار آل الشيخ ذوي الطالب وشكرهم على موقفهم النبيل بالعفو عن زميله.

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وقال الوزير آل الشيخ مخاطباً خويتم الحارثي والد الطالب: "بذل المعروف والإحسان إن شاء الله إنه لا يضيع عند الله، وأنت تثبت قيمة للناس كلهم، وإن القضاء لم يكن يفارق معتز أو غيره وإن شاء الله يعوضك في الدنيا وفي الآخرة".

من جانبه ثمن والد معتز وذويه تعازي الوزير والأسرة التعليمية مع إيمانهم بالقضاء والقدر.

يذكر أن الحارثي قدم تنازله رسمياً يوم أمس الأربعاء عن المتسبب في وفاة ابنه لوجه الله، في موقف إنساني معبر لقي أصداء واسعة في المجتمع.