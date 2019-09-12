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تسلق ثلاثة شبان رافعة عملاقة خاصة بمبنى قيد الإنشاء وسط مدينة الرياض، معرضين حياتهم للخطر، ودون اعتبار لأي معايير للسلامة وأدوات الأمان، وذلك من أجل تصوير "سيلفي" من قمة أعلى الرافعة.
وكان "الشبان" استغلوا عدم وجود حراسات أمنية حول المبنى وتسللوا داخله، ومن ثم تسلقوا الرافعة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 60 طابقًا، دون التقيد بأدوات واحتياطات السلامة اللازمة لصعود مثل تلك الأماكن.
ووثّق الشبان الثلاثة مراحل تسللهم للمبنى، ثم تسلقهم للرافعة عبر مقطع فيديو نشروه عبر قناتهم في اليوتيوب.
وأظهر مقطع الفيديو عدم مبالاة الشبان بخطورة تصرفهم الذي كاد يؤدي بهم إلى الموت المحقق، على الرغم من الخطورة الكبيرة والصعوبات الذي ظهرت خلال المقطع.
وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بمعاقبة هؤلاء الشبان على تهورهم واستهتارهم، رافضين تماماً ما قاموا به؛ ما قد يحفز كثيراً من الأطفال لتقليدهم وتجربة المغامرة في أماكن أخرى.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 08:45 PM
تسللوا لمبنى قيد الإنشاء.. ومطالبات بمعاقبتهممن أجل "سيلفي".. 3 شبان متهورين يتسلقون رافعة عملاقة وسط الرياض
تسلق ثلاثة شبان رافعة عملاقة خاصة بمبنى قيد الإنشاء وسط مدينة الرياض، معرضين حياتهم للخطر، ودون اعتبار لأي معايير للسلامة وأدوات الأمان، وذلك من أجل تصوير "سيلفي" من قمة أعلى الرافعة.
وكان "الشبان" استغلوا عدم وجود حراسات أمنية حول المبنى وتسللوا داخله، ومن ثم تسلقوا الرافعة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 60 طابقًا، دون التقيد بأدوات واحتياطات السلامة اللازمة لصعود مثل تلك الأماكن.
ووثّق الشبان الثلاثة مراحل تسللهم للمبنى، ثم تسلقهم للرافعة عبر مقطع فيديو نشروه عبر قناتهم في اليوتيوب.
وأظهر مقطع الفيديو عدم مبالاة الشبان بخطورة تصرفهم الذي كاد يؤدي بهم إلى الموت المحقق، على الرغم من الخطورة الكبيرة والصعوبات الذي ظهرت خلال المقطع.
وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بمعاقبة هؤلاء الشبان على تهورهم واستهتارهم، رافضين تماماً ما قاموا به؛ ما قد يحفز كثيراً من الأطفال لتقليدهم وتجربة المغامرة في أماكن أخرى.
، من أجل "سيلفي".. 3 شبان متهورين يتسلقون رافعة عملاقة وسط الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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