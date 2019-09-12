، رجل أمن يطالب بالتعاقد بعد التقاعد لخدمة دينه ووطنه ومليكه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تميز بالصدق والتفاني طيلة عمله 30 سنة في قطاع المرور

دفع حب الوطن والتضحية من أجله، برجل أمن قرب إحالته إلى التقاعد نظامياً إلى المطالبة بالتعاقد معه لمواصلة خدمة دينه ووطنه ومليكه.

وطالب رجل الأمن عبدالله جريس الحقباني بتحقيق رغبته في الاستمرار في خدمة دينه ووطنه ومليكه والاستمرار في عمله بعد تقاعده عن طريق التعاقد ولو بدون أي حوافز مالية وذلك من أجل رد الجميل بمواصلة عمله ومشاركة زملائه رجال الأمن في حفظ الأمن والتضحية من أجل الدين والوطن.

يذكر أن رجل الأمن "الحقباني" تميز بالصدق والإخلاص والتفاني طيلة عمله 30 سنة في قطاع المرور الأفلاج.