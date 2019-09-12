، بعد توصية باستبدالها.. سعوديان يعيدان تشغيل 120 عيادة بجامعة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - القحطاني: قدما مثالاً يحتذى به في الحفاظ على المنجزات والممتلكات العامة

تمكن المهندسان الحسن الحكمي وخالد طالبي من جامعة جازان من إعادة تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان كانت قد أوصت عدة شركات باستبدالها بعد توقفها عن العمل، إلى جانب نجاحهما في نقل وتركيب وإعادة تشغيل وحدات التكييف "البكج" بكلية الهندسة بعد أن تقرر التخلص من تلك الأجهزة.

وقال مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لدى استقباله للمهندسين: أنا فخور بكما وكنت على ثقة من قدرتكما على النجاح في إنجاز هذه المهمة. موضحاً أنه كان يتابع بإعجاب مراحل التنفيذ وما تم اتخاذه من خطوات مع مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة الأستاذ حسين قصادي.

وأكد مدير الجامعة أن تفاني "الحكمي" و"الطالبي" في أداء مهامهما بإخلاص والجهود التي قدماها تعد مثالاً يحتذى به في الحفاظ على منجزات وممتلكات الجامعة المادية والمعنوية ويعدان نموذجاً رائعاً للشباب السعودي.

يذكر أن المهندس الحسن حكمي والمهندس خالد طالبي من خريجي كلية الهندسة بجامعة جازان ويعملان بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة.