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نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج خلال هذا الأسبوع في ضبط مركبات مسروقة وسلاح ناري وقضايا مخدرات متنوعة، والإطاحة بمحاولة تهريب عمالة مخالفة لنظام الإقامة.
وفي التفاصيل: تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، هذا الأسبوع؛ من الإطاحة بمركبتين مسروقة وضبط سلاح ناري، ونجح كذلك في التصدّي لمحاولة تهريب مخالفين لنظام الإقامة، كما نجح المركز في الإطاحة بأربع قضايا مخدرات كانت يقظة رجال الأمن لها بالمرصاد.
وتم تحرير محاضر لجميع الحالات، وتسليم المتورطين والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
يذكر أن مركز الضبط الأمني بالأفلاج يبذل جهوداً كبيرة أسفرت عن الإطاحة بعدد من المطلوبين والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية، وضبط الكثير من المحظورات والممنوعات.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 08:22 PM
جهود كبيرة أسفرت عن الإطاحة بعدد من المطلوبين والتصدّي للمخالفات
نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج خلال هذا الأسبوع في ضبط مركبات مسروقة وسلاح ناري وقضايا مخدرات متنوعة، والإطاحة بمحاولة تهريب عمالة مخالفة لنظام الإقامة.
وفي التفاصيل: تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، هذا الأسبوع؛ من الإطاحة بمركبتين مسروقة وضبط سلاح ناري، ونجح كذلك في التصدّي لمحاولة تهريب مخالفين لنظام الإقامة، كما نجح المركز في الإطاحة بأربع قضايا مخدرات كانت يقظة رجال الأمن لها بالمرصاد.
وتم تحرير محاضر لجميع الحالات، وتسليم المتورطين والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
يذكر أن مركز الضبط الأمني بالأفلاج يبذل جهوداً كبيرة أسفرت عن الإطاحة بعدد من المطلوبين والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية، وضبط الكثير من المحظورات والممنوعات.
، خلال أسبوع بالأفلاج.. ضبط كميات مخدرات ومركبات مسروقة وسلاح ناري ،
المصدر : الخليج 365
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