محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية دورها في صد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة نوه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي إلى جهود ومواقف المملكة في مساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. وأكد خلال لقائه اليوم مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام "مسام" أسامة القصيبي؛ أن المملكة تساند وتدعم القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة. 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 08:00 PM أكد أهمية دورها في صد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة Advertisements وزير الدفاع اليمني ينوه بجهود المملكة في استعادة الدولة ببلاده وزير الدفاع اليمني ينوه بجهود المملكة في استعادة الدولة ببلاده نوه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي إلى جهود ومواقف المملكة في مساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. وأكد خلال لقائه اليوم مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام "مسام" أسامة القصيبي؛ أن المملكة تساند وتدعم القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة. الكلمات المفتاحية ، وزير الدفاع اليمني ينوه بجهود المملكة في استعادة الدولة ببلاده ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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