، رئيس هيئة الرياضة يتفقد ميدان الطائف لسباقات الهجن ،

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تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الخميس، ميدان سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، في محافظة الطائف.
واطمأن الأمير "عبدالعزيز" على الاستعدادات في مضمار الهجن الذي سيشهد خلال الأيام المقبلة، انطلاق أشواط الرموز على سيف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وشاهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، جميع الاستعدادات والتجهيزات في الميدان، والتقى خلال جولته بعدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة المنظمة.
ووجه بضرورة التزام كل المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف؛ لتحقيق الفائدة والهدف للجميع، بما يسهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بحياة الآباء والأجداد، وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير، باعتبارها جزءًا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.
رافق "الفيصل" خلال الجولة، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 07:58 PM
يشهد انطلاق أشواط الرموز على سيف ولي العهدرئيس هيئة الرياضة يتفقد ميدان الطائف لسباقات الهجن
تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الخميس، ميدان سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، في محافظة الطائف.
واطمأن الأمير "عبدالعزيز" على الاستعدادات في مضمار الهجن الذي سيشهد خلال الأيام المقبلة، انطلاق أشواط الرموز على سيف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وشاهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، جميع الاستعدادات والتجهيزات في الميدان، والتقى خلال جولته بعدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة المنظمة.
ووجه بضرورة التزام كل المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف؛ لتحقيق الفائدة والهدف للجميع، بما يسهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بحياة الآباء والأجداد، وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير، باعتبارها جزءًا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.
رافق "الفيصل" خلال الجولة، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
، رئيس هيئة الرياضة يتفقد ميدان الطائف لسباقات الهجن ،
المصدر : الخليج 365
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