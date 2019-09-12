الاستعلام عن الاقامة وموعد التجديد وحالة هوية مقيم موقع أبشر لخدمات وزارة الداخلية

الاستعلام عن الإقامة برقم إقامة للعمل والموظف الوافد للعمل في الأراضي السعودية،أو رقم الجواز من موقع أبشر الإلكترونية لخدمات الاستعلامات وتقديم الطلبات لاستخراج المستندات، والذي يقدم خدمة استعلامات وزارة الداخلية السعودية لمختلف الإدارات أو المديريات التي تتبعها، ومنها الجوزات والأحوال المدنية، والمرور والديوان العام، بعد تطوير طريقة تقديم الطلبات وعلميات الاستفسار على منصة أبشر الجديدة للأفراد والأعمال، وفي إطار العمل على حصول المقيم والمرافق على البطاقات والأوراق الرسمية بشكل صحيح يتوافق مع القوانين، والتمكن من تجديد المنتهي منها، فنجد حرص واجب من كافة المعنين بعملية متابعة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وموعد التجديد والتأكد من سلامة عملية سداد الرسوم الحكومية للتجديد، من الأمور التي يحرص عليها المواطن والمقيم لعدم مخالفة القوانين.

قديماً كانت تتم عملية الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة بدون التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، غير انه وبعد نقل الخدمات على موقع منصة أبشر المستقل، أصبح من الضروري الحصول على حساب رسمي على الموقع، يوفر اسم مستخدم وكلمة مرور، ومنها سيتمكن طالب الخدمة من تنفيذا عشرات عمليات الاستفسار بكل سهولة من خلال هاتفه الذكي أو الحاسب الآلي الخاص به في أي وقت وبأي مكان.

خطوات الاستعلام عن الاقامة

طريقة أو خطوات الاستعلام عن الاقامة اختلفت عن ذي قبل، أولاً سجل الدخول على منصة أبشر الأفراد، واحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور ثم فعل حسابك على البوابة، عقب الدخول على موقع أبشر أفراد توجه إلى الخدمات ومنها الجوازات ثم الاستعلام عن صلاحية الإقامة وادخل رقم إقامة العامل ورمز التحقق المرئي، ثم عرض للتعرف على حالة بطاقة الإقامة وستعلم موعد التجديد وتاريخ الانتهاء.