شاهد: نساء سعوديات لأول مرة في هذا المجال

أُطلقت اليوم الخميس فرقة استعراضية عسكرية نسائية لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بمناسبة قرب ”اليوم الوطني السعودي"، كما شارك في الحفل عروض للرجال.

ويتكون العرض من عدة عروض عسكرية مثل: السلام الملكي، والمشاة العسكرية، والاستعراض بالسلاح، وإلقاء شعر وطني، ومداهمة عسكرية بسيطة. وفق صحيفة "سبق"

ويعتبر العرض استعدادا للمشاركة في الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحليّة النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسرح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخصّ العوائل والرجال.

بدورها، قالت مودة أحمد المحمدي المسؤولة الإعلامية للفريق إنّ "مشاهد الاستعراض العسكري مرغوبة بشدة، سواءً من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية".