طقس العرب يكشف عن أجواء بشاير الخير وتأثيرها على المملكة

توقع خبراء الطقس أن تتعرض المنطقة بداية الأسبوع القادم لأول مُنخفض خريفي، حيث سيكون تأثيره على السعودية عبر انخفاض الحرارة قليلاً في مناطق الشمال.

ووفقا لما ذكره موقع “طقس العرب” اليوم: ” أنه من بشاير الخير، هذا هو أول مُنخفض خريفي يتقدم نحو المنطقة ليفتتح الموسم المطري بداية الأسبوع ، ستتأثر به سواحل لبنان و سوريا و فلسطين، في حين يقتصر تأثيره على السعودية بانخفاض الحرارة قليلاً في مناطق الشمال”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني: إنه لا وجود لحالة مطرية على الشمالية والوسطى والشرقية، بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين؛ مُحذّرًا من النوم تحت سماء مكشوفة؛ خوفًا من نزلات البرد.