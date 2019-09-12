تطورات جديدة في قضية الاختلاس بإحدى الجمعيات الخيرية بجازان

كشفت مصادر مطلعة على قضية الاختلاس والتزوير، أن الشرطة استجوبت رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة جازان، بعدما أدلى مسؤول بالجمعية “موقوف” عن معلومات واتهامات لآخرين، قبل وخلال التحقيق معه في اتهام وُجّه له باختلاس وتزوير لصرف مبالغ تصل إلى قرابة نصف مليون ريال.

وقالت المصادر إنه تم استدعاء رئيس مجلس الإدارة بتلك الجمعية وهو يشغل وظيفة حكومية أخرى، واستجوابه حول القضية وظل التحقيق معه لعدة ساعات، فيما أشارت المصادر إلى أن النيابة طلبت مستمسكات القضية وتفاصيلها من جهة الضبط لتبدأ إجراءاتها.

وأشارت المعلومات إلى أن قريب المتهم الموقوف وجّه اتهامات حول ممارسات تلاعب وغيرها ضد عدد من المسؤولين بالجمعية، مطالبًا بعدة إجراءات من ضمنها مراجعة حساب الجمعية الخيرية بالإضافة إلى مراجعة حسابات شخصية لمسؤولين بالجمعية.

وتحقّق الجهات الأمنية والمعنية بمنطقة جازان، في اختلاس ما يقارب نصف مليون ريال، اتهم بها مسؤول بجمعية خيرية من قِبل مجلس الإدارة الذي طالبه باستعادة المبلغ، وأُحيل إلى التحقيقات لدى الجهات الأمنية التي استوقفته، منذ أيام عدة، فيما طالب المتهم باستدعاء وإيقاف عدد من منسوبي الجمعية مدعياً تورّطهم في القضية معه.

وعلمت “مصادر” أن محضراً أعدّته الجمعية الخيرية بإحدى محافظات منطقة جازان، تضمن توجيه اتهام باختلاس مبالغ متفرقة عبر تزوير توقيع شيكات تمّ صرفها من البنك لتصل إلى ما يقترب من نصف مليون ريال، وصدر توجيه بالتحقيق في الأمر وكشف ملابساته كافة واستجلاء حقيقته، وبدأت في ضوئه جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات النظامية في القضية منذ الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر أخرى عن معلومات تضمنتها شكوى رفعها أحد المقرّبين من المسؤول الموقوف، التي جاء فيها ادعاء على عدد من من منسوبي الجمعية، بإجراء تفاوض خارج إطار الجمعية قبل تحول القضية إلى الجهات الرسمية من أجل حلها.