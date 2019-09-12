عاجل اليمن : أول رد سعودي عاجل على نتيجة المباراة مع اليمن .. وهجوم عنيف على المنتخب .. والرئيس يتدخل (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي عاجل على نتيجة المباراة مع اليمن .. وهجوم عنيف على المنتخب .. والرئيس يتدخل (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعادل المنتخب السعودي الأول مع نظيره منتخب اليمن، بهدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال يادورها، شنت الجماهير السعودية حملة غاضبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد سقوط منتخب السعودية في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره اليمني.

وتقدم محسن قراوي في النتيجة مبكرًا للمنتخب اليمني في الدقيقة الثامنة، وأدرك هتان باهبري التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعود عمر الداحي بهدف التقدم من جديد بهدف ثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، ليخطف بعدها سالم الدوسري هدف التعادل للأخضر السعودي في الدقيقة 48.

وقامت الجماهير السعودية بدشين حملة هجومية شرسة على لاعبي الهلال عقب نهاية المباراة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال أحد المغردين بحساب يحمل اسم سلطان الثبيتي: "هذا المنتخب اللي يرفع الرأس وليس منتخب الهلال اللي من فضيحة إلى فضيحة من 8 المانيا الى 5 اليابان والحسابة بتحسب، وختامها اليوم اليمن اللي تصنيفه ضعيف يتعادل معنا، او بالاصح احنا من تعادلنا معاه".



وعلق أحد نشطاء تويتر قائلاً: "المنتخب السعودي، منتخب مُختطف منذ سنوات، هو إعداد لنادي الهلال، من يريد الانضمام إليه عليه التوقيع للمحلي، لاعبين كُثر حُرمو منه بسبب انهم لا يلعبوا للمحلي، أنصاف لاعبين تم ضمهم للمنتخب بسبب تمثيلهم للمحلي، مارفيك غادر لانه يرفض التدخل".سر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية، “أرفض الحكم على رينارد الآن في أولى تجاربه مع المنتخب السعودي، سنعطيه الوقت الكافي لتصليح الأخطاء خلال الفترة القادمة”.

وتابع، “أجريت مكالمة هاتفية مع رينارد، بعد نهاية المباراة، واعتذر خلالها عن التعثر أمام اليمن، ووعدني بأن يظهر بالشكل الحقيقي للأخضر، يوم 10 أكتوبر، عند مواجهة سنغافورة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم”.

واختتم، “لم أكتفي بالمكالمة الهاتفية فقط، فقد قررت عقد اجتماع خلال اليومين القادمين مع رينارد، من أجل التعرف على أسباب المستوى السيء الذي قدمه المنتخب السعودي أمام اليمن”.

اخر الاخبار

وأخيرًا الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصارح العالم بما يجري خلف الكواليس في خطاب تأريخي.. ومصادر تكشف ما تفعله به السعودية والإمارات

حزب الإصلاح يفجر مفاجأة كبرى ويعلن : غريمنا السعودية والشرعية .. وهذا ما سيحدث خلال أيام ويغير المعادلة

لأول مرة تسريب مكالمة حساسة بين ‘‘سعود القحطاني’’ والقنصل السعودي بإسطنبول قبل تقطيع جثة ‘‘خاشقجي’’ تكشف (بالاسم) عن طرف ثالث متورط في العملية.. (تفاصيل)

‘‘وحش لا يحمل الرحمة’’.. أصالة تفاجئ الجمهور بكشف أسرار جريئة .. وتتحدث عن ‘‘خيانة زوجية’’ .. شاهد

بالفيديو.. هذا ما فعلته مع زوجها بعدما اكتشفت أنه ”شاذ جنسيا”.. الدكتور ”طارق الحبيب” يوضح الحكم الشرعي (شاهد)

Advertisements

هكذا كان مصير القذر حمد المزروعي على أيدي مجموعة من الشباب اليمنيين (أسماء+صور)

جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف

قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية.. شاهد (صورة+فيديو)

الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..!

الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث)

سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد