عاجل اليمن : حزب الإصلاح يفجر مفاجأة كبرى ويعلن : غريمنا السعودية والشرعية .. وهذا ما سيحدث خلال أيام ويغير المعادلة

شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح يفجر مفاجأة كبرى ويعلن : غريمنا السعودية والشرعية .. وهذا ما سيحدث خلال أيام ويغير المعادلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث سابق لحزب التجمع اليمني للإصلاح، إن الأيام القليلة القادمة ستكشف من هو الغريم الحقيقي للشعب واليمن، بعد تطورات الجنوب.

ففي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" ، قال صوت الإصلاح ( إبان ثورة فبرير)، الأستاذ الأديب فؤاد الحميري، قال في تغريدة قبل قليل، : "‏لم يعد أمام الإمارات إلا الهروب للأمام بعد أن تعرّت حتى لم تدع لمن يحاول تعريتها إلا أن يغض بصره!".

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وبخصوص الكلمة المرتقبة لبلادنا في جمعية الأممم المتحدة قال الحميري: "وفي منتصف هذا الشهر سيتعرى شريكها في عداوتنا: فإن لم نجد رئيسنا حينها على منصة الأمم المتحدة فغريمنا السعودية

وإن وجدناه ولم ينتصر ثَمَّ لبلده من عبث ايران والإمارات فغريمنا الشرعية".