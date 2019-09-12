عاجل اليمن : بالفيديو.. هذا ما فعلته مع زوجها بعدما اكتشفت أنه ”شاذ جنسيا”.. الدكتور ”طارق الحبيب” يوضح الحكم الشرعي (شاهد)

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هذا ما فعلته مع زوجها بعدما اكتشفت أنه ”شاذ جنسيا”.. الدكتور ”طارق الحبيب” يوضح الحكم الشرعي (شاهد) والان مع التفاصيل

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