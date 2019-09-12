رئيس بلدية المسارحة يتفقد المشاريع البلدية

واصل رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة الدكتور سالم بن علي آل منيف، جولاته التفقدية على القرى التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين والاطلاع على المشاريع الجارية فيها. وشملت الجولة قرى «الحامظة والخرابة والمهدج والعالية والحللحة والخرق والشعوب والحصمة وغلبينة والشريمية وحوراق ووادي طير والمحاميل والقراعية الشرقية والغربية وشطيفية الطواهرة الشرقية والغريبة وحلل الطواهري وأبوعمران ورعشة والظبرة والقزعي والسويدية». ومن المقرر أن تستكمل الجولة على جميع قرى المحافظة، للوقوف على سير العمل بعدد من المشاريع التنموية المنفذة ومراحل الإنجاز بالمشاريع الجاري تنفيذها في تلك القرى.



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