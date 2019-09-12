السعودية اليوم / مصرع 50 شخصًا وإصابة 23 آخرين في انقلاب قطار بالكونجو



كينشاسا 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

لقي 50 شخصًا مصرعهم وأصيب 23 آخرين إثر انقلاب قطار شحن في الكونجو.

وقال وزير الشؤون الإنسانية في الكونجو ستيف مبيكاي إن الحادث وقع في إقليم تانجانيكا، بجنوب شرق البلاد، ولا يزال البحث عن مزيد من الجثامين في موقع الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد.

// انتهى //

19:07ت م

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