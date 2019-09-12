2019-09-12

الأرصاد: 7 مناطق على موعد مع الأمطار والغبار غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، على مرتفعات جازان، أبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

Advertisements

كما توقعت أن يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وستكون الرياح على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، على الخليج العربي.