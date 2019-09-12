شاهد.. وزير التعليم يقدم واجب العزاء لوالد “معتز” بكلمات مؤثرة

جدة - عمرو شويل حضر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جانبا من عزاء ذوي الطالب معتز الحارثي الذي توفي خنقًا على يد زميله بالرياض.

وقدم الوزير واجب العزاء قائلا: “إن لعمل المعروف والإحسان أجر عظيم عند الله، وأنتم تثبتون للناس كلهم ذلك، فالقضاء لم يكن يفارق معتز ولا غيره، وإن شاء الله تعوض خيرًا في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرًا وعظم الله أجركم والله يعوضكم خيرًا”.

وشيع جثمان الطالب، الثلاثاء، بعد أداء الصلاة عليه في مسجد الراجحي بالرياض.

يذكر أن الطالب يبلغ من العمر 12 عاماً بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، وتوفي الإثنين مخنوقًا على يد زميل له، وأعلن والد الضحية العفو عن المتهم.