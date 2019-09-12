الان تتابع مدني “العاصمة المقدسة”: اتخاذ الإجراءات النظامية ضد (فرد) تعدى لفظيا على مواطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أنه تم التعرف على (الفرد) الذي ظهر بمقطع الفيديو وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله وهو يتعدى لفظيًا على مواطن.
وأكد حسب ما نشره حساب الدفاع المدني السعودي عبر “تويتر”، اليوم الخميس، أن ما حدث تصرف غير مقبول وسلوك غير مهذب، مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، ظهر خلاله أحد أفراد الدفاع المدني يتعدى لفظيًا على أحد المواطنين وتعامل معه بطريقة غير مقبولة.
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