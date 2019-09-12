برنامج لتأهيل المقيمين الخارجيين للاعتماد التقني والمهني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» في هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة 5 إلى 8 صفر المقبل برنامجا تدريبيا عن تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

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ويهدف البرنامج إلى تأهيل المقيمين الخارجيين لأداء أعمال التقييم المؤسسي للمنشآت المتقدمة للاعتماد من المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي عقد هذا البرنامج ضمن سلسة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

يذكر أن البرنامج هو المرحلة الأخيرة من عدد من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات المتقدم للتأهل للعمل في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الشبكة بناء على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقا، وتكون خاتمة المراحل الدخول في البرنامج التدريبي.