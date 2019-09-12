نزلاء سجون جازان يستأنفون دراستهم بالمراحل التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ نزلاء سجون منطقة جازان دراستهم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد بمراحله التعليمية المتوسطة والثانوية، بزيادة عدد الدارسين إلى 208 طلاب، إضافة إلى الدارسين في جامعة جازان عن طريق التعليم عن بعد.

وخصصت إدارة تعليم المنطقة 22 معلما للعام الدراسي الجديد، إذ عملت على رفع جاهزيتهم واختيارهم بما يخدم الصالح العام.

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وتحظى العملية التعليمية في سجون المنطقة بما تحظى به سائر سجون المملكة من اهتمام المديرية العامة للسجون، وذلك بمتابعة خططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية المستمرة والتقارير الدورية المختلفة، التي تسعى لتحقيق مصلحة النزلاء والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي لهم.

وأكد مدير سجون المنطقة العميد عيضة المالكي، حرص الإدارة على تطوير منظومة عمل المدارس للنزلاء والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل السجون، وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها على الوجه المطلوب.

وأثنى على الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة التعليم لمدارس سجون المنطقة، لافتا إلى أن التعليم يعد رافدا مهما من روافد العملية الإصلاحية التي تسعى المديرية العامة للسجون إلى تحقيقها بالوجه الذي يتلائم مع مستجدات العصر.