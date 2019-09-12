11 اشتراطا لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع اللمسات الأخيرة على تحديث اشتراطاتها الخاصة بجميع أنواع المباني السكنية، لكي تتوافق وتتلاءم مع المستجدات التي تسعى الوزارة لتحقيقها بما يضمن سهولة الإجراءات وتبسيط الاشتراطات، محددة 11 شرطا لارتدادات المباني السكنية.

وتهدف الوزارة من هذه الاشتراطات إلى تلبية طموح المستفيد النهائي منها وفق أفضل الممارسات الدولية التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار وضبط عملية التطوير، مما سيكون له تأثير إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية.

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ويسمح بتطبيق تعديل الوزارة لأنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية (الفلل) للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة، بحيث تكون نسبة البناء الإجمالية في الدور الأرضي 70% كحد أقصى من مساحة الأرض والبناء في الارتداد والملاحق حسب 11 اشتراطا، كما يسمح بتحويل الدور الأرضي إلى مواقف سيارات في المباني السكنية متعددة الأدوار.

اشتراطات الارتدادات:

البناء جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين للفلل المنفصلة، وبارتداد واحد إضافي جهة المجاورين للدوبلكس المتلاصقة.

السماح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى الرئيس.

فصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين.

عدم البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين للدور الأرضي والملحق العلوي.

لا يزيد ارتفاع الدور الأرضي للجزء الملاصق مع الجار عن 3.5م من منسوب الأرض أمام المدخل الرئيس، مع توحيد الارتفاع على طول السور.

في حال وجود جار قائم فيلزم المستفيد بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين بنفس المواد المستخدمة لديهم.

عدم استخدام سطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، وعدم وضع أجهزة التكييف الخارجية أو الأطباق الفضائية على سطح البناء للجزء الواقع بالارتداد.

توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لكل الفراغات من خلال المناور والأفنية والفتحات العلوية، ويكون الحد الأدنى للفناء/ المنور (2×2م) حسب كود البناء السعودي.

يكون الحد الأقصى لنسبة البناء 70% في العمائر السكنية أقل من 5 أدوار، و80% في العمائر السكنية الاستثمارية أقل من 6 أدوار والدوبلكس، و100% في العمائر العالية أعلى من 7 أدوار، والعمائر ذات الاستخدام المختلط، سكن إداري أو تجاري، بما لا يخالف المخططات المعتمدة.

توفير مواقف بمعدل موقف سيارة /100م2 من مساحة البناء في العمائر السكنية متعددة الوحدات بحد أدنى موقف لكل وحدة سكنية.

لا يقل الارتداد في العمائر ذات نسبة البناء أقل من 100% عن 1,5م من كل جهة بما لا يخالف المخططات المعتمدة.

لا تطبق هذه الاشتراطات على:

الفنادق والنزل الواقعة على الطرق السريعة (الإقليمية) خارج النطاق العمراني

مراكز ضيافة المسنين وذوي الإعاقة

الاستراحات

الأبراج شاهقة الارتفاع