معرض «إجازتي 4» لأندية مدارس بنات الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف افتتح مدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي المعرض الختامي لبرنامج «إجازتي 4» لأندية مدارس الحي للبنات، والمقام بنادي حي الوسام بمشاركة 23 ناديا للبنات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي وعدد من مديري الإدارات وأولياء الأمور. واطلع اللهيبي على المعرض الذي احتوى على مخرجات الأندية وأعمال المرتادات خلال الصيف الماضي، حيث جاء المعرض محققا لأهداف المشروع في تنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والإسهام في استثمار أوقات الفراغ لدى الطالبات من خلال الأنشطة التعليمية والترويحية التي تلبي الاحتياجات النفسية وتنمية شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية، وذلك من خلال الأعمال النوعية والمتميزة بالمعرض.



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