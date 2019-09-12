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افتتح وكيل وزارة التعليم المساعد للموارد البشرية، طلال الكود، الخميس، بمبنى وزارة التعليم؛ ورشة عمل "إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية"، بحضور مديري وموظفي وكالة الموارد البشرية والمختصين.
وقال "الكود": إن الورشة تأتي لمواكبة التطور في قطاع التعليم؛ من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليًا في نظام الموارد البشرية.
وأضاف أن تعديل الإجراءات سيخدم المستفيد بطريقة جيدة تختصر الوقت والجهد، وتسمح بتحويل الكثير من الإجراءات الورقية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد أو المراجع.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 06:57 PM
لمواكبة التطور في قطاع التعليمورشة عمل "إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية"
افتتح وكيل وزارة التعليم المساعد للموارد البشرية، طلال الكود، الخميس، بمبنى وزارة التعليم؛ ورشة عمل "إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية"، بحضور مديري وموظفي وكالة الموارد البشرية والمختصين.
وقال "الكود": إن الورشة تأتي لمواكبة التطور في قطاع التعليم؛ من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليًا في نظام الموارد البشرية.
وأضاف أن تعديل الإجراءات سيخدم المستفيد بطريقة جيدة تختصر الوقت والجهد، وتسمح بتحويل الكثير من الإجراءات الورقية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد أو المراجع.
، ورشة عمل "إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية" ،
المصدر : الخليج 365
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