، "مسار" يعقد برنامجًا تدريبيًا عن تأهيل المقيمين الخارجيين في الاعتماد التقني والمهني ،

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ينظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة ٥-٨ صفر القادم برنامجًا تدريبيًا عن تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.
ويهدف برنامج تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني إلى تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم المؤسسي للمنشآت المتقدمة للاعتماد من المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويأتي عقد هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية والتي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.
الجدير بالذكر أن البرنامج هو المرحلة الأخيرة من عدد من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات المتقدم للتأهل للعمل في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الشبكة بناءً على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقًا، وتكون خاتمة المراحل الدخول في البرنامج التدريبي.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 06:48 PM
ضمن سلسلة البرامج التدريبية
ينظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة ٥-٨ صفر القادم برنامجًا تدريبيًا عن تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.
ويهدف برنامج تأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني إلى تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم المؤسسي للمنشآت المتقدمة للاعتماد من المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويأتي عقد هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية والتي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.
الجدير بالذكر أن البرنامج هو المرحلة الأخيرة من عدد من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات المتقدم للتأهل للعمل في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الشبكة بناءً على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقًا، وتكون خاتمة المراحل الدخول في البرنامج التدريبي.
، "مسار" يعقد برنامجًا تدريبيًا عن تأهيل المقيمين الخارجيين في الاعتماد التقني والمهني ،
المصدر : الخليج 365
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