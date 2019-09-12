، "مهارة" ترعى أول حلبة سباق داخلية للسيارات الكهربائية في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 50 جهة لربط أواصر منسوبي القطاعين العام والخاص

رعت شركة مهارة للموارد البشرية فعالية "دووس بمهارة"، كشريك حصري للفعالية التي شارك فيها 50 جهة بين شركات ووزارات وهيئات خاصة وحكومية؛ وذلك ضمن برامجها الرامية لخدمة المجتمع، وربط أواصر المحبة والأخوة والتعاون والألفة والصداقة بين منسوبي القطاعين العام والخاص.

وتعتبر الفعالية أول تجربة كارتنج حماسية في أول حلبة سباق داخلية للسيارات الكهربائية في المملكة، والمملوكة لشركة أصول الترفيه للاستثمار؛ حيث انطلقت فعالياتها مطلع الأسبوع الجاري وعلى مدى أربعة أيام في مقر دووس كارتنج بالرياض، وشارك في الفعالية عدد من منسوبي مهارة من الجنسين في تحدٍّ مع منسوبي القطاعات المشاركة الأخرى، وكان ذلك من خلال تقسيم يومين للرجال ومثلهما للسيدات.

وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، يوسف بن محمد القفاري؛ أن رعاية مهارة لمثل هذه الفعاليات تُعدُّ جُزءًا من المسؤولية الاجتماعية لدى مهارة، كما أنَّها قد أقامت عددًا من المشاركات والفعاليات مع الكثير من الشركات والجمعيات في هدف خدمة المجتمع، مبينًا أن مهارة مستعدة دائماً للمشاركة في أي فعالية تخدم المجتمع وتُضيف له ولجميع أفراده.

من جهته ذكر الرئيس التنفيذي لشركة أصول الترفيه للاستثمار محمد الشثري؛ أن أحد أهم أهداف فعاليات بناء فرق العمل هو الوصول للنتائج، وهذا ما امتازت به فعالية دووس بمهارة، فكان لها هدف واضح ونتائج أوضح؛ حيث تخلل ذلك المرور بعدة حالات تعتري فِرق العمل في حياتهم العملية، سواء من إحباط وفشل أو تحفيز وفوز.

وأشار الشثري إلى أن تحدي دووس بمهارة كان بمثابة اختبار لمدى قبول قطاعات الأعمال المختلفة لمثل هذه الأفكار الجديدة، وقد أثبتت فعاليتها بنجاح؛ لذلك انتظرونا في التحدي القادم ودووس يا وطن.